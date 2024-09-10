В юбилейный сезон Восточно-Сибирская детская железная дорога перевезла почти 30 тыс. пассажиров

11:39

Восточно-Сибирская детская железная дорога в течение юбилейного 80 сезона перевезла почти 30 тыс. пассажиров. В общей сложности, со станций малой магистрали было отправлено 545 поездов.

Перевозки пассажиров обеспечивали 550 юных железнодорожников из Иркутской области и Республики Бурятии, которые прошли на ДЖД летнюю практику. Должностные обязанности среди них распределили с учетом возраста и уровня теоретической подготовки. Самые старшие и опытные управляли локомотивом и работой железнодорожных станций, ребята помладше освоили профессии проводников, ревизоров и осмотрщиков вагонов.

Юбилейный 80 сезон на Детской железной дороге в Иркутске стартовал 9 мая и завершился 31 августа. В октябре на ДЖД начнется новый учебный год и работа технопарка «Кванториум РЖД».

В течение сентября на малой магистрали будет продолжаться набор учеников 6-8 классов, которые желают попробовать в себя в роли настоящего железнодорожника. Обучение ведется за счет средств ОАО «РЖД». Узнать подробную информацию можно по тел. в Иркутске: 8 (3952) 64-12-53, 8 (908) 640-98-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.