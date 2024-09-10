Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В юбилейный сезон Восточно-Сибирская детская железная дорога перевезла почти 30 тыс. пассажиров

2024-09-10 11:39
В юбилейный сезон Восточно-Сибирская детская железная дорога перевезла почти 30 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Восточно-Сибирская детская железная дорога в течение юбилейного 80 сезона перевезла почти 30 тыс. пассажиров. В общей сложности, со станций малой магистрали было отправлено 545 поездов.

Перевозки пассажиров обеспечивали 550 юных железнодорожников из Иркутской области и Республики Бурятии, которые прошли на ДЖД летнюю практику. Должностные обязанности среди них распределили с учетом возраста и уровня теоретической подготовки. Самые старшие и опытные управляли локомотивом и работой железнодорожных станций, ребята помладше освоили профессии проводников, ревизоров и осмотрщиков вагонов.

Юбилейный 80 сезон на Детской железной дороге в Иркутске стартовал 9 мая и завершился 31 августа. В октябре на ДЖД начнется новый учебный год и работа технопарка «Кванториум РЖД».

В течение сентября на малой магистрали будет продолжаться набор учеников 6-8 классов, которые желают попробовать в себя в роли настоящего железнодорожника. Обучение ведется за счет средств ОАО «РЖД». Узнать подробную информацию можно по тел. в Иркутске: 8 (3952) 64-12-53, 8 (908) 640-98-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru