Продажи онлайн-билетов на калининградские поезда дальнего следования в туристический сезон 2024 года выросли в более чем 2 раза

09:48

В мае-августе 2024 года пассажиры калининградских поездов дальнего следования приобрели почти 338 тыс. электронных билетов, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Доля онлайн-билетов составила более 63% от общего числа оформленных проездных документов. Рост продаж через интернет связан с увеличением пассажиропотока, в том числе за счет прибывающих в Калининградскую область туристов, которым удобнее и проще приобретать проездные документы через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и на сайте компании.

В пригородном сообщении продажи онлайн-билетов выросли на 34,5% к уровню 2023 года. Из 293 тыс. электронных билетов 285 тыс. были приобретены через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», 3,7 тыс. – на официальном сайте Калининградской пригородной пассажирской компании и 4,4 тыс. – через приложение «ПроТранспорт+», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.