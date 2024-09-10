Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году пассажирами «Байкальского экспресса» стали свыше 600 человек

2024-09-10 09:29
В 2024 году пассажирами «Байкальского экспресса» стали свыше 600 человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд «Байкальский экспресс» завершил сезон курсирования 2024 года. В общей сложности, состав, следующий из Иркутска по Кругобайкальской железной дороге и обратно, перевез 625 человек, что на 18% больше, чем в прошлом году.

За сезон туристический поезд совершил 7 рейсов, первый из которых состоялся в феврале, а остальные – в течение летнего периода. Все поездки прошли в традиционном формате «отеля на колесах», когда день путешественники посвящали знакомству с достопримечательностями и экскурсионным программам, а ночь проводили в комфортабельном поезде.

Отметим, что «Байкальский экспресс» вернется на маршрут 21 февраля 2025 года. Подробную информацию об этом, а также о других туристических поездах можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru