В 2024 году пассажирами «Байкальского экспресса» стали свыше 600 человек

Туристический поезд «Байкальский экспресс» завершил сезон курсирования 2024 года. В общей сложности, состав, следующий из Иркутска по Кругобайкальской железной дороге и обратно, перевез 625 человек, что на 18% больше, чем в прошлом году.

За сезон туристический поезд совершил 7 рейсов, первый из которых состоялся в феврале, а остальные – в течение летнего периода. Все поездки прошли в традиционном формате «отеля на колесах», когда день путешественники посвящали знакомству с достопримечательностями и экскурсионным программам, а ночь проводили в комфортабельном поезде.

Отметим, что «Байкальский экспресс» вернется на маршрут 21 февраля 2025 года. Подробную информацию об этом, а также о других туристических поездах можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.