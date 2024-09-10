В поселке Адриановка на базе РЖД лицея № 16 открыли первую дошкольную группу

09:20

Начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец открыл первую в поселке Адриановка дошкольную группу для детей 3-6 лет. Она создана на базе РЖД лицея № 16 благодаря поддержке ОАО «РЖД». За счет средств железнодорожного холдинга в помещении группы выполнен ремонт, приобретены необходимое оборудование и инвентарь.

«Российские железные дороги – это социально ориентированная компания. Сохраняя лучшие традиции железнодорожного транспорта, заложенные еще при строительстве Транссиба, мы продолжаем развивать социальную инфраструктуру в регионах присутствия. Уверен, что созданные в дошкольной группе условия дадут свои плоды и ребята из Адриановки получат здесь достойное воспитание, вырастут настоящими гражданами своей страны и, надеюсь, свяжут свою жизнь с железнодорожным транспортом», – отметил на торжественной церемонии руководитель магистрали.

С открытием дошкольной группы РЖД лицей стал первым образовательным учреждением в поселке Адриановка, предоставляющим услуги в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования. Посещать группу смогут 20 детей, из них 15 – из семей железнодорожников, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.