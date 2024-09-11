В январе-августе 2024 года на Свердловской железной дороге отправлено 211,8 тыс. груженых контейнеров ДФЭ

В январе-августе 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 211,8 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 3,8 млн тонн различных грузов (+2,6%), в том числе:
- химикатов и соды – 83,9 тыс. ДФЭ (+3,3% к январю-августу 2023 года);
- нефти и нефтепродуктов – 24,7 тыс. (+17,4%);
- лесных грузов – 23,1 тыс. (+21,7%);
- бумаги – 16,3 тыс. (-21,6%);
- черных металлов – 9,4 тыс. (-27,8%);
- цветных металлов – 8,9 тыс. (-0,5%);
- зерна – 8,8 тыс. (+11,2%);
- химических и минеральных удобрений – 7,2 тыс. (-3,8%);
- огнеупоров – 6,4 тыс. (+23,3%);
- строительных грузов – 5,9 тыс. (+9,8%);
- продовольственных товаров – 4,9 тыс. (-2,4%);
- метизов – 3,4 тыс. (-4,7%);
- продуктов перемола – 2,9 тыс. (рост – в 5 раз).
Всего за 8 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 288,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, в том числе внутри страны – 173 тыс. (+3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.