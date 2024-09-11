Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Калининградской железной дороге проходит месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!»

2024-09-11 15:48
На Калининградской магистрали проводится месячник «Уступи дорогу поездам!», в рамках которого усилена профилактическая работа по соблюдению правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

В частности, в сентябре пройдут совместные с транспортной полицией и общественными инспекторами рейды по выявлению нарушений нахождения граждан, в том числе несовершеннолетних, на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание при этом будет уделено опасным участкам, где ранее происходили случаи травмирования, наличию на них защитных ограждений, предупредительных плакатов и знаков безопасности. Будет проверено состояние и исправность систем звуковой и световой сигнализации на пешеходных переходах через пути в Калининграде, Чкаловске, Знаменске и на участках магистрали.

В рамках месячника безопасности также организована трансляция профилактических видеороликов в учреждениях образования и культуры. На вокзалах и пассажирских платформах размещены информационные материалы. В школах Калининграда, Гусева, Черняховска, Знаменска железнодорожники проведут уроки безопасности с учащимися, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

