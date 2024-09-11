Современный пригородный электропоезд серии ЭП2Д пополнил парк подвижного состава, курсирующего в Самарской области

15:42

С 12 сентября в Самарской области начнет курсировать современный комфортабельный подвижной состав ЭП2Д, который будет обслуживать одно из популярных пригородных направлений – Самара – Похвистнево. Электропоезд поступил на Куйбышевскую железную дорогу в рамках обновления подвижного состава для эксплуатации на территории региона.

Состав оснащен современной климатической системой кондиционирования воздуха в салонах и тамбурах, системой видеонаблюдения, дополнительными средствами безопасности. Есть крепления для велосипедов. Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на электронное табло. Под сиденьями имеются USB-разъемы для зарядки маломобильных устройств.

В электропоезде создана безбарьерная среда. Салон головного вагона оснащен подъемниками и креплениями для инвалидных колясок. Экологически чистый туалетный комплекс адаптирован для людей с ограниченными возможностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.