Автомобили из Китая доставили в Кемеровскую область по новой технологии

11:54

Импортированные из Китая автомобили впервые доставлены в Кемеровскую область в контейнерах типа open-top. Это тестовая отправка китайских легковых машин напрямую в Кузбасс в открытом подвижном составе. Партию из четырех транспортных средств выгрузили в терминально-логистическом центре станции Кемерово-Сортировочное Западно-Сибирской железной дороги.

Специалисты Западно-Сибирской магистрали предоставили полный комплекс услуг на станции прибытия — от оформления таможенных документов до выгрузки авто с фотофиксацией каждого этапа.

Стандартно транспорт перевозят в специализированных вагонах и крупнотоннажных контейнерах. Использование контейнеров открытого типа позволяет сделать перевозку транспорта более мобильной: удобно загружать и выгружать негабаритный груз, не требуется наличие платформы. Для защиты груза от внешних воздействий контейнеры типа open-top оснащены тентом.

Отметим, что такая транспортировка также удобна тем, что на территории ТЛЦ Кемерово-Сортировочное находится таможенный склад ОАО «РЖД». Это позволяет клиентам компании хранить импортируемые товары без уплаты ввозных пошлин и налогов до момента их реализации.

Добавим, что первая прямая поставка китайских автомобилей в открытых контейнерах положила начало выстраиванию новой логистической цепочки, когда автомобили из Китая идут сразу в дилерские центры страны, в том числе Сибирского федерального округа, минуя распределительный центр в Москве. Это позволяет производителям сократить время на транспортировку и сэкономить средства, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.