Туристический поезд «Сибирь здесь» отправился из Омска в Иркутск

2024-09-11 11:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первый поезд по маршруту Омск – Иркутск туристического проекта «Сибирь здесь» отправился из Омска.

Путешественники проедут через Новосибирск, Бийск, Томск, Новокузнецк, Абакан, Красноярск и Иркутск. В каждый город поезд прибывает утром, днем проходят экскурсии, а вечером состав отправляется дальше по маршруту. Во время путешествия туристы живут в комфортабельных вагонах купе и СВ, питаются в вагоне-ресторане. Продолжительность всей туристической программы — 8 дней.

Омск стал отправной точкой маршрута. Здесь для путешественников организовали автобусную экскурсию по городу с посещением парка развлечений. Также туристы побывали в Омской крепости, а перед отправлением поезда на перроне вокзала прошел концерт.

В первую поездку отправились 130 туристов, в их числе туроператоры, представители СМИ и блогосферы, волонтеры, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

