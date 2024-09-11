Перевозки контейнеров выросли на 8,6% в январе-августе 2024 года

10:40

В январе-августе 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 5 млн 231,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,1 млн ДФЭ (+8,1%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,9%, до 3,8 млн ДФЭ (перевезено 54,8 млн тонн грузов, +10,4%), в том числе:

химикаты и сода – 538,4 тыс. ДФЭ (+0,4% к уровню января-июня 2023 года);

лесные грузы – 397 тыс. (на уровне прошлого года);

химические и минеральные удобрения – 332 тыс. (рост в 2 раза);

автомобили и комплектующие – 322,1 тыс. (+8,8%);

метизы – 293,4 тыс. (+4,5%);

промышленные товары – 286,6 тыс. (+0,4%);

машины, станки, двигатели – 261,1 тыс. (-9,1%);

бумага – 241,5 тыс. (-1,7%);

строительные грузы – 184,4 тыс. (рост в 1,3 раза);

черные металлы – 139,7 тыс. (-19,5%);

остальные и сборные грузы – 136,1 тыс. (+14,7%);

зерно – 86 тыс. (+23,7%);

цветные металлы – 84,4 тыс. (-4,6%);

нефть и нефтепродукты – 69,1 тыс. (+12,8%);

продукты перемола – 26 тыс. (рост в 2,2 раза);

рыба – 24 тыс. (+7,8%);

цветная руда и серное сырье – 20,8 тыс. (-1,3%);

мясо и масло животное – 20 тыс. (+12,5%);

картофель, овощи, фрукты – 9,1 тыс. (-12,1%);

остальные продовольственные товары – 215,6 тыс. (+7,6%).

В августе во всех видах сообщения было перевезено 673,9 тыс. ДФЭ, что на 7,7% больше, чем в августе 2023 года.