Перевозки контейнеров выросли на 8,6% в январе-августе 2024 года

2024-09-11 10:40
Перевозки контейнеров выросли на 8,6% в январе-августе 2024 года
В январе-августе 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 5 млн 231,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,1 млн ДФЭ (+8,1%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,9%, до 3,8 млн ДФЭ (перевезено 54,8 млн тонн грузов, +10,4%), в том числе:

  • химикаты и сода – 538,4 тыс. ДФЭ (+0,4% к уровню января-июня 2023 года);
  • лесные грузы – 397 тыс. (на уровне прошлого года);
  • химические и минеральные удобрения – 332 тыс. (рост в 2 раза);
  • автомобили и комплектующие – 322,1 тыс. (+8,8%);
  • метизы – 293,4 тыс. (+4,5%);
  • промышленные товары – 286,6 тыс. (+0,4%);
  • машины, станки, двигатели – 261,1 тыс. (-9,1%);
  • бумага – 241,5 тыс. (-1,7%);
  • строительные грузы – 184,4 тыс. (рост в 1,3 раза);
  • черные металлы – 139,7 тыс. (-19,5%);
  • остальные и сборные грузы – 136,1 тыс. (+14,7%);
  • зерно – 86 тыс. (+23,7%);
  • цветные металлы – 84,4 тыс. (-4,6%);
  • нефть и нефтепродукты – 69,1 тыс. (+12,8%);
  • продукты перемола – 26 тыс. (рост в 2,2 раза);
  • рыба – 24 тыс. (+7,8%);
  • цветная руда и серное сырье – 20,8 тыс. (-1,3%);
  • мясо и масло животное – 20 тыс. (+12,5%);
  • картофель, овощи, фрукты – 9,1 тыс. (-12,1%);
  • остальные продовольственные товары – 215,6 тыс. (+7,6%).

В августе во всех видах сообщения было перевезено 673,9 тыс. ДФЭ, что на 7,7% больше, чем в августе 2023 года.

