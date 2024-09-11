Перевозки пассажиров со станций Дальневосточной магистрали в январе-августе 2024 года увеличились на 4,2%

В январе-августе 2024 года со станций ДВЖД отправлено почти 7,7 млн пассажиров, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородных поездах – более 4,8 млн (+4,6%), в поездах дальнего следования – более 2,8 млн (+3,6%).

Пассажирооборот в январе-августе составил более 1,9 млрд пасс.-км (+4%), в том числе в пригородном сообщении – 267 млн пасс.-км (+3,5%), в дальнем следовании – более 1,7 млн пасс.-км (+4,1%).

В августе 2024 года со станций Дальневосточной железной дороги было отправлено более 1,2 млн человек (+5,1% к августу 2023 года), из них в пригородных поездах – 739 тыс. (+7,5%), в поездах дальнего следования – 463 тыс. (+1,3%).

Пассажирооборот в августе 2024 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 364,3 млн пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 41 млн пасс.-км (+2,8%), в дальнем следовании – более 323,3 млн пасс.-км (+4,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.