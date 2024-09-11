Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Летом 2024 года «южными» поездами из Казани воспользовались более 55 тыс. человек

2024-09-11 09:25
Летом 2024 года «южными» поездами из Казани воспользовались более 55 тыс. человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Поездами дальнего следования, которые курсируют по направлению южных курортов России из столицы Татарстана, воспользовались почти 55 тыс. пассажиров за летний период 2024 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Количество курсирующих составов – 5 поездов прямого сообщения и 13 транзитных, из них 4 дополнительных сезонных поезда дальнего следования, которые курсируют по Горьковской железной дороге в направлении курортов юга страны.

Так, поезд № 497 сообщением Ижевск – Адлер, поезд № 507 сообщением Ижевск – Новороссийск, поезд № 515 сообщением Ижевск – Анапа и поезд № 325 сообщением Пермь – Новороссийск следуют через Казань в направлении южных курортов России.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru