Летом 2024 года «южными» поездами из Казани воспользовались более 55 тыс. человек

Поездами дальнего следования, которые курсируют по направлению южных курортов России из столицы Татарстана, воспользовались почти 55 тыс. пассажиров за летний период 2024 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Количество курсирующих составов – 5 поездов прямого сообщения и 13 транзитных, из них 4 дополнительных сезонных поезда дальнего следования, которые курсируют по Горьковской железной дороге в направлении курортов юга страны.

Так, поезд № 497 сообщением Ижевск – Адлер, поезд № 507 сообщением Ижевск – Новороссийск, поезд № 515 сообщением Ижевск – Анапа и поезд № 325 сообщением Пермь – Новороссийск следуют через Казань в направлении южных курортов России.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.