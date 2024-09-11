На Забайкальской железной дороге создана первая на сети мобильная группа волонтеров для работы в чрезвычайных ситуациях

09:19

На Забайкальской железной дороге в рамках реализации пилотного проекта ОАО «РЖД» создали первую на сети мобильную группу волонтеров для работы в чрезвычайных ситуациях. В ее состав вошли 15 добровольцев, работающих на предприятиях магистрали на станции Белогорск.

Участники группы прошли обучение по действиям при различных ЧС, оказанию доврачебной помощи пострадавшим, отработали навыки тушения возгораний.

Основная задача группы – содействие профильным ведомствам при чрезвычайных ситуациях, к примеру, помощь населению в проведении эвакуации из мест наводнений, пожаров и других катаклизмов, оказание гражданам психологической поддержки. При этом добровольцы должны уметь действовать оперативно и слаженно, сохраняя собственную безопасность.

Решение о создании на железных дорогах мобильных групп было принято после прошлогодних паводков на Дальнем Востоке, в Приамурье и Забайкалье, когда именно волонтеры-железнодорожники одними из первых пришли на помощь. Добровольцы Забайкальской магистрали первыми поддержали инициативу организации специальных отрядов. В дальнейшем опыт их работы будет анализироваться для применения и тиражирования на других железных дорогах сети, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.