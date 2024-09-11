Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Забайкальской железной дороге создана первая на сети мобильная группа волонтеров для работы в чрезвычайных ситуациях

2024-09-11 09:19
На Забайкальской железной дороге создана первая на сети мобильная группа волонтеров для работы в чрезвычайных ситуациях
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Забайкальской железной дороге в рамках реализации пилотного проекта ОАО «РЖД» создали первую на сети мобильную группу волонтеров для работы в чрезвычайных ситуациях. В ее состав вошли 15 добровольцев, работающих на предприятиях магистрали на станции Белогорск.

Участники группы прошли обучение по действиям при различных ЧС, оказанию доврачебной помощи пострадавшим, отработали навыки тушения возгораний.

Основная задача группы – содействие профильным ведомствам при чрезвычайных ситуациях, к примеру, помощь населению в проведении эвакуации из мест наводнений, пожаров и других катаклизмов, оказание гражданам психологической поддержки. При этом добровольцы должны уметь действовать оперативно и слаженно, сохраняя собственную безопасность.

Решение о создании на железных дорогах мобильных групп было принято после прошлогодних паводков на Дальнем Востоке, в Приамурье и Забайкалье, когда именно волонтеры-железнодорожники одними из первых пришли на помощь. Добровольцы Забайкальской магистрали первыми поддержали инициативу организации специальных отрядов. В дальнейшем опыт их работы будет анализироваться для применения и тиражирования на других железных дорогах сети, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru