Перевозки груженых контейнеров на Куйбышевской железной дороге выросли на 5,6% в январе-августе 2024 года

2024-09-12 15:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 8 месяцев 2024 года количество груженых контейнеров, отправленных с Куйбышевской железной дороги, увеличилось на 5,6% и составило 87,8 тыс. ДФЭ (перевезено 1,8 млн тонн грузов, +3,3%), в том числе:

  • химикаты и сода – 62 тыс. ДФЭ (+4,3% к уровню января-августа 2023 года);
  • черные металлы – 4,5 тыс. ДФЭ (+6,1%);
  • жмыхи – 3,8 тыс. ДФЭ (+36,1%);
  • остальные и сборные грузы – 3,6 тыс. ДФЭ (рост – в 2 раза);
  • зерно – 1,3 тыс. ДФЭ (рост – в 2 раза);
  • продукты перемола – 570 ДФЭ (новый груз), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД. 

 

