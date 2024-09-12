Перевозки груженых контейнеров на Куйбышевской железной дороге выросли на 5,6% в январе-августе 2024 года

Перевозки груженых контейнеров на Куйбышевской железной дороге выросли на 5,6% в январе-августе 2024 года

15:39

За 8 месяцев 2024 года количество груженых контейнеров, отправленных с Куйбышевской железной дороги, увеличилось на 5,6% и составило 87,8 тыс. ДФЭ (перевезено 1,8 млн тонн грузов, +3,3%), в том числе: