Новые поезда Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский за первый месяц курсирования перевезли более 11 тыс. пассажиров

14:58

Свердловская железная дорога подвела итоги первого месяца курсирования скорых пригородных поездов №№ 7043/7044/7045/7046 сообщением Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский (город Туринск Свердловской области). С начала курсирования – 11 августа и по 11 сентября поезда перевезли 11,4 тыс. пассажиров. Спрос на поездки высокий, заполняемость составов составляет в среднем 80%, а по выходным, в дни пикового спроса, – до 100%.

С запуском прямого пригородного маршрута у жителей Ирбита и Туринска появилась возможность добираться до Екатеринбурга в 2 раза быстрее и без пересадки. За месяц количество пассажиров, воспользовавшихся пригородными поездами на станции Ирбит, выросло на 70% (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), на станции Туринск-Уральский – на 46%.

Поезда курсируют дважды в день. Время в пути от Екатеринбурга до Ирбита – в среднем 3 часа 40 минут, до Туринска – 4 часа 40 минут. Отправление с конечных станций: Екатеринбург-Пассажирский – в 07:53 и 15:40, Туринск-Уральский – в 08:15 и 15:19 по местному времени. Предусмотрены остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Синие Камни, Реж, Егоршино и Ирбит.

На рейсах задействованы современные комфортабельные вагоны с местами для сидения, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми санитарными комнатами и информационными табло. В салоне установлены эргономичные кресла с подлокотниками, опорой для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел есть персональные розетки для зарядки гаджетов.

Перевозки выполняет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК). Стоимость проезда от Екатеринбурга до Ирбита по полному тарифу составляет 520 рублей, до Туринска – 700 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте СПК и в пригородных кассах. Продажа начинается за 10 суток.

Билеты продаются с указанием мест. При оформлении билета и при посадке в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.