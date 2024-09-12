На Уфимской детской железной дороге в акции «Уступи дорогу поездам!» приняли участие более 200 человек

14:11

На Уфимской детской железной дороге в рамках информационно-профилактической акции «Уступи дорогу поездам!» железнодорожники провели марафон безопасности, в котором приняли участие более 200 человек. Цель акции – напомнить школьникам и их родителям правила транспортной безопасности, ведь путь до школы у многих проходит в непосредственной близости от железной дороги.

Курсанты малой магистрали вместе с педагогами развернули интерактивную игровую зону на станции Приозерная и переездах. Для посетителей парка юные железнодорожники организовали мобильные площадки с настольными играми и загадками (ребусами), где каждый желающий мог проверить свои знания о правилах безопасного поведения и дорожного движения.

В игровой форме курсанты объясняли юным и взрослым пассажирам правила безопасного нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а самым активным вручали иллюстрированные тематические памятки, разработанные преподавателями Уфимской детской железной дороги.

Куйбышевская железная дорога призывает регулярно напоминать детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения вблизи стальной магистрали. Не оставляйте детей без присмотра на объектах транспортной инфраструктуры и сохраняйте бдительность при пересечении путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.