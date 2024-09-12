Перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе-августе текущего года выросла на 11,6%

10:33

В январе-августе перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,6% и составила 425,1 тыс. ДФЭ.

Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 448,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года было перевезено: