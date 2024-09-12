Перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе-августе текущего года выросла на 11,6%

В январе-августе перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,6% и составила 425,1 тыс. ДФЭ.
Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 448,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
С начала года было перевезено:
- промышленные товары народного потребления – 89,7 тыс. ДФЭ (+55% к январю-августу 2023 года);
- метизы – 69,7 тыс. ДФЭ (+38,8%);
- химикаты и сода – 43,4 тыс. ДФЭ (+13,7%);
- цветные металлы – 18,2 тыс. ДФЭ (+9,7%);
- сельскохозяйственные машины – 11,3 тыс. ДФЭ (+26,1%);
- сборные грузы – 11 тыс. ДФЭ (+29,4%);
- строительные грузы – 3,5 тыс. ДФЭ (+42%);
- металлические конструкции – 2,9 тыс. ДФЭ (рост – в 3,6 раза);
- продукты перемола – 2,8 тыс. ДФЭ (рост – в 5,6 раз), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.