Более 400 работников Красноярской магистрали стали участниками регионального этапа Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» в Красноярске

В Красноярске стартовал региональный этап Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД», участниками которого стали 425 сотрудников Красноярской магистрали.

За звание лучших в своей профессии будут состязаться работники пассажирского комплекса, Дирекции управления движением, машинисты, энергетики, строители, специалисты по охране труда и управлению персоналом и многие другие представители железнодорожных специальностей.

Кроме того, Красноярск стал пилотной площадкой для первого в компании РЖД соревнования среди поездных диспетчеров. Это уникальные высококлассные специалисты, которые руководят движением поездов на участках железной дороги с десятками станций и перегонов.

Участникам предстоит продемонстрировать теоретические и практические навыки по 37 компетенциям. Они охватывают как работу с пассажирами и грузоотправителями, так и весь комплекс производственной деятельности магистрали: техническое содержание и эксплуатацию подвижного состава и объектов инфраструктуры – путей, контактной сети, инженерных сооружений и зданий.

Одними из важнейших аспектов оценки станут практические навыки работы в нестандартных ситуациях, а также умение представителей разных подразделений работать в команде на единый результат.

В проведении конкурсов профессионального мастерства на КрасЖД задействовано порядка 20 площадок, а для оценки уровня квалификации участников сформирована команда экспертов.

В каждом направлении деятельности будут определены лучшие специалисты, которые получат право представлять Красноярскую магистраль в финале Чемпионата ОАО «РЖД» в Екатеринбурге, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.