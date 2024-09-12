За 8 месяцев 2024 года на Забайкальской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 174,1 тыс. ДФЭ порожних и груженых контейнеров

За 8 месяцев 2024 года на Забайкальской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 174,1 тыс. ДФЭ порожних и груженых контейнеров

09:18

В целом, за 8 месяцев 2024 года на Забайкальской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 174,1 тыс. ДФЭ порожних и груженых контейнеров, что на 6,3% меньше, чем за январь-август 2023 года, в том числе во внутреннем сообщении – 23 тыс. ДФЭ (-2%).

Объемы перевозок автомобилей и комплектующих в контейнерах на Забайкальской железной дороге продолжают расти. Так, в январе-августе 2024 года было перевезено 21 тыс. ДФЭ (TEU) таких грузов, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что по итогам 2023 года по ЗабЖД в контейнерах было перевезено 33 тыс. ДФЭ автомобилей и комплектующих, что практически в 3 раза больше, чем в 2022 году.

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения за 8 месяцев текущего года составили 155,6 тыс. ДФЭ, на 8,6% ниже уровня прошлого года (перевезено более 1,5 млн тонн грузов). Помимо автомобилей и комплектующих, основную номенклатуру грузов составили: