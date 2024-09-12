Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской железной дороге в январе-августе 2024 года выросли на 7%

В январе-августе 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 398,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество груженых контейнеров, отправленных за 8 месяцев во всех видах сообщения, составило 300 тыс. ДФЭ (перевезено 3,7 млн тонн грузов (-2,1%)), в том числе:
- лесные грузы – 76,3 тыс. ДФЭ (-0,6% к январю-августу 2023 года);
- бумага – 54,4 тыс. (+6,4%);
- автомобили и комплектующие – 35,3 тыс. (рост – в 1,2 раза);
- метизы – 32,4 тыс. (+10,4%);
- промышленные товары – 23,3 тыс. (-11,1%);
- машины, станки, двигатели – 18,1 тыс. (+7,3%);
- химикаты и сода – 17,4 тыс. (-3,7%);
- цветные металлы – 15,1 тыс. (-12,9%);
- зерно – 3,3 тыс. (-31,2%);
- продовольственные товары – 2,8 тыс. (рост – в 1,3 раза);
- черные металлы – 2,5 тыс. (-0,2%);
- нефть и нефтепродукты – 2,2 тыс. (+5,7%);
- строительные грузы – 1,5 тыс. (-0,6%);
- сельскохозяйственные машины – 1,5 тыс. (+15,5%);
- химические и минеральные удобрения – 1 тыс. (+18,8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.