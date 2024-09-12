Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской железной дороге в январе-августе 2024 года выросли на 7%

09:10

В январе-августе 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 398,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных за 8 месяцев во всех видах сообщения, составило 300 тыс. ДФЭ (перевезено 3,7 млн тонн грузов (-2,1%)), в том числе: