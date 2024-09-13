Участники конференции «PRO//Движение. Сибирь» обсудили развитие железнодорожной логистики

16:12

13 сентября в Новосибирске прошла пятая транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение. Сибирь», в которой приняли участие представители руководства ОАО «РЖД», региональных органов власти, компаний-операторов, грузоотправителей, представителей финансового сектора.

Эксперты обсудили стратегические направления развития, в том числе тренды контейнеризации грузов, новые транспортно-логистические маршруты перевозок, подходы к планированию и организации контейнерных поездов, новые клиентские сервисы.

«Тенденции текущего года практически не отличаются от прошедших двух лет. Вектор логистики устремлен на восток. И в то же время мы наблюдаем устойчивый рост отправления поездов с востока на запад. Для нашей магистрали это отражается в существенном росте транзитного потока», – отметил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

В 2018 году доля транзита в общем грузообороте составляла около 18,5%, сейчас, по итогам 8 месяцев 2024 года, показатель вырос до 26%, поэтому Западно-Сибирская железная дорога приобретает статус погрузочной с высокой долей транзита, что заставляет вносить коррективы в работу и быстро искать решение новых задач.

Одно из них – перегруз контейнеров из полувагонов на фитинговые платформы, чтобы обеспечить вывоз импортных контейнеров с Дальнего Востока. За 2 года технология позволила переработать более 2 тыс. поездов. Уже в августе переработан 171 поезд, что является рекордом, на сентябрь запланирована переработка 224 поездов.

«Центральное расположение на территории крупнейшего континента планеты дает нам определенные преимущества и исторически формирует в Новосибирской области крупный транспортный узел, – подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников. – При этом есть сложности и издержки: удаленность до экспортных портов и многих рынков. Это подталкивает нас к тому, чтобы быть регионом более активным, инновационным, новаторским, использовать все современные технологии, чтобы обеспечить наших грузоотправителей, получателей, промышленные и сельхозпредприятия удобным транспортно-логистическим сервисом».

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков, выступивший на конференции в режиме онлайн, напомнил, что Западно-Сибирская железная дорога – крупнейшая по погрузке и грузообороту.

«Еще один тренд последнего времени – это растущий парк вагонов при множестве собственников и операторов подвижного состава. Это также сказывается на качестве перевозочного процесса. Благодаря решениям, которые прошли апробацию на Западно-Сибирской железной дороге, мы нормируем поступление парка порожних вагонов на магистраль, позволяя обеспечить плановые параметры погрузки, но при этом рост парка вагонов сегодня значительно выше выбытия. Если рассматривать динамику за последние 6 лет, парк вагонов на сети общего пользования увеличился на 260 тыс. и достиг абсолютного максимума – 1 млн 360 тыс. вагонов», – сказал он.

Участники конференции отметили, что еще одним способом повышения объемов перевозок является использование парка вагонов повышенной грузоподъемности на лимитирующих направлениях. Эта работа активно ведется железной дорогой совместно с партнерами. Как результат – в августе 2024 года доля погрузки в «инновационных» вагонах в восточном направлении на Западно-Сибирской магистрали составила 66% с ростом к прошлому году на 18%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.