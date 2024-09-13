В январе-августе 2024 года количество перевезенных пассажиров на Западно-Сибирской железной дороге выросло на 5,3%

В январе-августе 2024 года количество перевезенных пассажиров на Западно-Сибирской железной дороге выросло на 5,3%

16:01

За 8 месяцев 2024 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено более 29,7 млн пассажиров (+5,3% к январю-августу 2023 года), из них в дальнем следовании – 3,3 млн (+1,9%), в пригородном сообщении – 26,4 млн (+5,8%).

В августе на магистрали перевезено 4,4 млн пассажиров (+3,7% к августу 2023 года), в том числе в дальнем сообщении – 537,6 тыс. (в 2023 году – 545,1 тыс.), в пригородном – 3,9 млн (+4,5%).

Пассажирооборот на ЗСЖД в январе-августе этого года вырос на 2,6% к январю-августу прошлого года и составил 3947,8 млн пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 2738,12 млн пасс.-км (+1,7%), в пригородном сообщении – 1209,69 млн пасс.-км (+4,7%).

В августе пассажирооборот на Западно-Сибирской железной дороге вырос на 1,2% к августу 2023 и составил 673 млн пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 493 млн пасс.-км, в пригородном сообщении – 180 млн пасс.-км (+4,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.