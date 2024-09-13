Новый рекорд погрузки контейнеров в полувагоны на Дальнем Востоке

13:28

Максимальный объем суточной погрузки контейнеров в полувагоны на станциях и терминалах Дальневосточной магистрали 12 сентября достиг 2348 ДФЭ.

В составе 17 поездов – 1174 полувагона с контейнерами отправили в Москву и Московскую область.

Значительный вклад внесли станции Находка-Восточная, Угловая, Уссурийск, Владивосток, Артём-Приморский и Мыс Астафьева.

Ежедневно в портах Дальнего Востока после выгрузки угля освобождается более 2500 полувагонов, которые пригодны для перевозок контейнеров.

Для стимулирования использования этой технологии РЖД введена скидка на перевозку в размере 20,7%. Это позволяет компании совместно с другими участниками рынка обеспечивать вывоз повышенных объемов контейнерного импорта.

Всего в январе-августе 2024 года с Дальнего Востока отправлено 229,8 тыс. ДФЭ в более 114 тыс. полувагонов (рост в 1,7 раза).