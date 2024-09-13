Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В классах ОАО «РЖД» на базе опорных школ Арзамаса, Кирова и Ижевска новый учебный год начали почти 500 школьников

2024-09-13 12:05
В классах ОАО «РЖД» на базе опорных школ Арзамаса, Кирова и Ижевска новый учебный год начали почти 500 школьников
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Почти 500 школьников начали новый учебный год в классах ОАО «РЖД» на базе опорных школ в Арзамасе (Нижегородская область), Кирове и Ижевске. Из 497 учащихся 223 ребенка сели за школьную парту впервые.

В границах Горьковской железной дороги действуют 17 классов ОАО «РЖД» на базе опорных школ:

  • муниципального бюджетного образовательного учреждения «Инженерно-железнодорожный лицей» (г. Киров);
  • муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» (г. Ижевск);
  • муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 58» (г. Арзамас).

В рамках учебной программы для учащихся проводят онлайн-уроки по безопасности движения поездов, организуют дни ОАО «РЖД» и экскурсии в структурных подразделениях функциональных филиалов в границах железной дороги. Также подготовка в классах на базе опорных школ ОАО «РЖД» предусматривает участие в проектах сетевого масштаба, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru