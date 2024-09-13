В классах ОАО «РЖД» на базе опорных школ Арзамаса, Кирова и Ижевска новый учебный год начали почти 500 школьников

Почти 500 школьников начали новый учебный год в классах ОАО «РЖД» на базе опорных школ в Арзамасе (Нижегородская область), Кирове и Ижевске. Из 497 учащихся 223 ребенка сели за школьную парту впервые.

В границах Горьковской железной дороги действуют 17 классов ОАО «РЖД» на базе опорных школ:

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Инженерно-железнодорожный лицей» (г. Киров);

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» (г. Ижевск);

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 58» (г. Арзамас).

В рамках учебной программы для учащихся проводят онлайн-уроки по безопасности движения поездов, организуют дни ОАО «РЖД» и экскурсии в структурных подразделениях функциональных филиалов в границах железной дороги. Также подготовка в классах на базе опорных школ ОАО «РЖД» предусматривает участие в проектах сетевого масштаба, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.