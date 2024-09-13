Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога использует новые устройства и технологии при обновлении пути в Тюменском регионе

2024-09-13 11:57
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская магистраль в текущем сезоне обновила 88,1 км железнодорожного пути на территории Тюменского региона. В настоящее время полностью завершены два из трех этапов летней путевой кампании. При проведении работ применяются инновационные устройства соединения пути и современные технологии.

Станция Богандинская стала одной из первых на Свердловской магистрали, где появились стрелочные переводы нового образца и началась их опытная эксплуатация в реальных условиях. Устройства отличаются повышенной износостойкостью и надежностью, при взаимодействии с колесными парами поездов оказывают на них минимальное влияние. В целом, в этом сезоне при проведении путевых работ будет уложено более 20 инновационных «стрелок».

На участках общей протяженностью 20,4 км в ходе летней путевой кампании выполнен капитальный ремонт с укладкой бесстыкового «бархатного» пути. Технология предусматривает укладку 800-метровых рельсовых плетей, которые сваривают между собой. «Бархатный» путь имеет больший срок эксплуатации, позволяет значительно увеличить разрешенные скорости, а пассажирам – ощутить плавность хода поезда.

При реконструкции железнодорожного пути на мостовом переходе через реку Тобол на перегоне Ялуторовск – Заводоуковская ведется установка железобетонных плит безбалластного мостового полотна. В настоящее время из 106 плит уложено порядка 90, оставшуюся часть планируется выполнить зимой.

В сентябре стартовал капремонт одного из самых сложных перегонов – Ощепково – Талица. Работы проводятся во время технологических «окон» – перерывов в движении поездов. После завершения работ разрешенная скорость для пассажирских составов на этом участке Транссиба увеличится до 120 км/ч.

Всего в 2024 году в Тюменском регионе СвЖД планируется обновить 135 км пути. Путевая кампания началась в апреле и продлится до середины ноября. Своевременные ремонтно-путевые работы позволяют увеличить разрешенные скорости движения поездов, повысить безопасность и надежность перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

