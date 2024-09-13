За 8 месяцев текущего года количество оформленных через терминалы самообслуживания билетов на пригородные поезда на Юго-Восточной железной дороге выросло на 6,1%

В январе-августе 2024 года на вокзалах Юго-Восточной железной дороги через терминалы самообслуживания оформлено почти 280 тыс. билетов на пригородные поезда, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Доля билетов, приобретенных с помощью терминалов, за 8 месяцев составила 21,6% от общего количества приобретенных проездных документов в пригородном сообщении пассажирами платной категории (+1,5% к январю-августу 2023 года).

В настоящее время установлено 29 терминалов самообслуживания на 18 вокзалах и остановочных пунктах ЮВЖД: Воронеж-1, Воронеж-Южный, Лиски, Отрожка, Россошь, Тресвятская, Углянец, Графская, Машмет, Колодезная, Давыдовка, Евдаково (Воронежская область), Усмань, Грязи-Воронежские (Липецкая область), Тамбов, Мичуринск-Уральский (Тамбовская облать), Белгород и Старый Оскол (Белгородская область).

Для получения проездного документа с помощью терминала необходимо выбрать станцию назначения, вид билета, дату проезда и внести требуемую сумму. Оплата билетов осуществляется по банковской карте или наличными, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.