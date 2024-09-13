C начала года на Южно-Уральской магистрали зафиксировано порядка 60 нарушений водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов

С января по август 2024 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги дежурными по переездам зарегистрировано 58 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

За этот период на ЮУЖД произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП 1 человек погиб. Во всех случаях причиной происшествия стало нарушение водителями правил дорожного движения.

5 случаев ДТП произошло в Челябинской области. Последний случай был зафиксирован в июне на участке Потанино – Козырево, где водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Несмотря на оперативные действия машиниста грузового поезда, столкновения избежать не удалось.

Ранее между станциями Чурилово и Шумиха вне переезда произошло столкновение пассажирского поезда № 230 сообщением Анапа – Северобайкальск с легковым автомобилем, оставленным между железнодорожными путями. Машинист увидел автомобиль и применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пассажирский поезд отправился с задержкой на 1 час.

Между станциями Синеглазово и Пост 18 км водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Аналогичная ситуация произошла на участке Ишалино – Ессаульская, где водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на оперативные действия машиниста, столкновения избежать не удалось. На участке пути между станциями Нязепетровская и Ункурда машинист маневрового состава заметил приближающийся к путям снегоход вне переезда и успел остановить состав. Водитель снегохода совершил столкновение с остановившимся поездом.

2 случая ДТП были зафиксированы в Оренбургской области. Между станциями Новосергиевская и Гамалеевка водитель автомобиля КАМАЗ выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом при запрещающем показании исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошел сход локомотива. Ранее между станциями Новосергиевская и Платовка водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пассажир погиб, водитель госпитализирован.

1 случай ДТП был зафиксирован в Курганской области. Водитель грузового автомобиля совершил наезд на линию электропередачи вблизи железнодорожного переезда между станциями Введенское и Логовушка. В результате ДТП опора была повреждена, питание устройств железнодорожной автоматики и телемеханики организовано по резервной схеме.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.