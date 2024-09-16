Два тепловоза ТЭП70БС поступили на Калининградскую железную дорогу

17:27

Локомотивный парк Калининградской железной дороги пополнился двумя тепловозами серии ТЭП70БС, предназначенными для дальних пассажирских перевозок на неэлектрофицированных участках пути.

На магистраль машины были переданы в связи с ростом пассажиропотока и увеличением поездов, курсирующих между Калининградом и другими регионами страны. Главной особенностью ТЭП70БС, которые в перспективе полностью сменят локомотивы предыдущего поколения ТЭП70, является наличие двойной системы энергоснабжения, используемой для подачи отопления и электроэнергии в пассажирские вагоны.

Напомним, что с апреля 2024 года в связи с высокой востребованностью была увеличена частота рейсов в сообщении Калининград – Москва. Поезд № 148/147 стал ежедневным. Количество пассажиров, отправленных в дальнем следовании с вокзалов и станций Калининградской железной дороги, в январе-августе выросло на 43,5% и составило 151 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.