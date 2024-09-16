Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Два тепловоза ТЭП70БС поступили на Калининградскую железную дорогу

2024-09-16 17:27
Два тепловоза ТЭП70БС поступили на Калининградскую железную дорогу
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Локомотивный парк Калининградской железной дороги пополнился двумя тепловозами серии ТЭП70БС, предназначенными для дальних пассажирских перевозок на неэлектрофицированных участках пути.

На магистраль машины были переданы в связи с ростом пассажиропотока и увеличением поездов, курсирующих между Калининградом и другими регионами страны. Главной особенностью ТЭП70БС, которые в перспективе полностью сменят локомотивы предыдущего поколения ТЭП70, является наличие двойной системы энергоснабжения, используемой для подачи отопления и электроэнергии в пассажирские вагоны.

Напомним, что с апреля 2024 года в связи с высокой востребованностью была увеличена частота рейсов в сообщении Калининград – Москва. Поезд № 148/147 стал ежедневным. Количество пассажиров, отправленных в дальнем следовании с вокзалов и станций Калининградской железной дороги, в январе-августе выросло на 43,5% и составило 151 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru