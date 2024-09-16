Количество отправленных пассажиров с крупных вокзалов Северо-Кавказской магистрали в январе-августе 2024 года выросло на 9%

16:47

В январе-августе 2024 года с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправлено более 30,3 млн пассажиров. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было отправлено 27,8 млн человек.

Наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров за 8 месяцев текущего года пришлась на вокзальные комплексы курортных зон Черноморского побережья.

Лидером по количеству пассажиров стал вокзал Адлер – 5,4 млн человек. Второе место – у вокзала Сочи (3,4 млн), третье – у вокзала Ростов-Главный (3,1 млн). Также в десятке популярных у пассажиров вокзальных комплексов были Краснодар-1 (2,9 млн человек), Анапа (1,4 млн), Туапсе (1,1 млн), Лазаревская (1,3 млн), Кисловодск (988 тыс.), Пятигорск (942 тыс.) и Новороссийск (926 тыс.).

Далее следуют вокзалы Ессентуки (907 тыс.), Олимпийский парк (827 тыс.), Минеральные Воды (665 тыс.), Хоста (533 тыс.), Аэропорт Сочи (531 тыс.), Лоо (488 тыс.), Роза Хутор (439 тыс.), Махачкала (384 тыс.), Таганрог-1 (307 тыс.), Кавказская (294 тыс.), Тимашевская (239 тыс.), Дербент (229 тыс.), Горячий Ключ (210 тыс.), Лихая (204 тыс.), Тихорецкая (197 тыс.), Армавир-1 (191 тыс.), Шахтная (187 тыс.), Каменская (183 тыс.), Староминская (170 тыс.), Невинномысск (167 тыс.), Новочеркасск (163 тыс.), Владикавказ (155 тыс.), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.