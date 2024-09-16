Экспортные перевозки удобрений за 8 месяцев 2024 года выросли на 17,1%

Экспортные перевозки удобрений за 8 месяцев 2024 года выросли на 17,1%

16:31

За 8 месяцев по сети РЖД на экспорт отправлено 22,8 млн тонн удобрений, что на 17,1% превышает показатель прошлого года.

В направлении портов Северо-Запада перевезли 16,6 млн тонн (+26,2%), в адрес портов Юга – почти 2,6 млн тонн (+7,4%), в направлении портов Дальнего Востока – 92,6 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

Всего с начала года на сети железных дорог погружено 45,1 млн тонн удобрений, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наибольшие объемы погружены в Пермском крае (12,2 млн тонн, рост в 1,3 раза), Мурманской (10 млн тонн, +5,3%) и Новгородской (3,5 млн тонн, +10,7%) областях.