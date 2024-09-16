Билеты на пригородные поезда Горьковской железной дороги можно приобретать через телеграм-бота

Билеты на пригородные поезда Горьковской железной дороги можно приобретать через телеграм-бота

15:15

Жители Нижегородской области и Республики Татарстан могут купить билеты на пригородные поезда ВВППК и ППК «Содружество» через специальный чат-бот в мессенджере Telegram – «Электрички РЖД».

Благодаря виртуальному помощнику пассажиры, помимо покупки проездных документов, могут также оформить квитанции на провоз багажа и животных.

Для того чтобы приобрести билет через чат-бот, необходимо:

зайти в мессенджер Telegram и перейти по ссылке @bilet_na_elektrichku_bot;

пройти полную регистрацию;

выбрать маршрут, дату и время поездки;

совершить оплату через систему безопасных платежей.

После этого автоматически придет штрих-код билета. При проверке пассажиру необходимо открыть чат-бот «Электрички РЖД» и показать в нем электронный документ кассиру.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородных компаний АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.