За 8 месяцев 2024 года поездами из Казани в Москву и Санкт-Петербург воспользовались более 440 тыс. человек

2024-09-16 09:30
Поездами дальнего следования, которые курсируют по самым популярным маршрутам из столицы Татарстана в Москву и Санкт-Петербург, в январе-августе 2024 года воспользовались 442,8 тыс. пассажиров. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Так, пассажирами поездов из Казани в Москву за 8 месяцев 2024 года стали почти 400 тыс. человек (+15% к 2023 году). Количество курсирующих составов – 6 прямого сообщения между городами и 6 транзитных.

Из Казани в Санкт-Петербург за январь-август 2024 года было перевезено свыше 46 тыс. пассажиров (+17% к 2023 году). Между городами курсирует 1 поезд прямого сообщения.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

