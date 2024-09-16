В Казани обсудили вопросы спорта и семейных традиций

09:23

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин приняли участие в заседании круглого стола «Семья. Традиция. Спорт».

Мероприятие прошло на площадке Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма в рамках спортивного фестиваля ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ «ЛОКО. Мы вместе» в Казани.

По словам Олега Белозёрова, тема круглого стола выбрана неслучайно. Эти три направления в Российских железных дорогах тесно взаимосвязаны.

«Традиции каждый день находят свое отражение в работе отрасли, объединяют тысячи наших работников, их семьи, ветеранов железнодорожного транспорта по всей стране. В компании сегодня работают свыше 1100 семейных династий», – отметил глава компании.

За вклад в развитие спорта Олега Белозёрова поблагодарил министр спорта РФ. «Мы вместе реализуем несколько проектов поддержки семейных спортивных инициатив, в частности, Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд. Кроме того, крупнейшим спортивным обществом страны является «Локомотив», объединяющее почти 300 тыс. участников», – подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Значимость корпоративного опыта отметил и премьер-министра РТ Алексей Песошин. «В Год семьи, объявленный Президентом Российской Федерации, семейно-ориентированная практика Российских железных дорог является важной и значимой работой, способствующей популяризации традиционных семейных ценностей, института семьи, здорового образа жизни. Именно в семье формируется наш характер и привычки. Опыт РЖД в семейной политике нужно и можно использовать в работе предприятий всех сфер деятельности», – отметил премьер-министр Татарстана.

Перед началом заседания круглого стола Олег Белозёров, Михаил Дегтярев и Алексей Песошин осмотрели выставки семейных клубов, где были представлены семейные и национальные традиции участников финального этапа корпоративного социального проекта ОАО «РЖД» «Семейные традиции и ценности». Также почетные гости пообщались с финалистами конкурса.

Напомним: в Казани в эти дни проходят сразу 3 мероприятия: финал III железнодорожных спортивных игр РОСПРОФЖЕЛ «Мы вместе», финальный этап корпоративного социального проекта ОАО «РЖД» «Семейные ценности и традиции» и Международный фестиваль спорта и здорового образа жизни «Серебряная осень».

В мероприятиях принимают участие более 800 железнодорожников со всей страны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.