В Казани открылся железнодорожный музей станции Юдино

09:14

В Казани состоялось торжественное открытие Музея трудовой и боевой славы станции Юдино Горьковской железной дороги. Мероприятие приурочено к году железнодорожных традиций в ОАО «РЖД».

В церемонии приняли участие начальник департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлия Алексеева, председатель РОСПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев, генеральный директор Благотворительного фонда «Почет» Николай Захаров, председатель Центрального совета ветеранов железнодорожного транспорта Николай Никифоров, член президиума Центрального совета ветеранов железнодорожного транспорта, министр путей сообщения СССР (в период 1991 года) Леонид Матюхин, ректор Петербургского государственного университета путей сообщения Олег Валинский, председатель межрегионального координационного Совета ветеранов войны и труда на ГЖД Евгений Маралов.

«Для Горьковской железной дороги это новый социальный проект, который зародился еще 4 года назад. Инициативная группа ветеранов обратилась к Олегу Валинскому с предложением создать на базе депо единый музейный комплекс, объединив несколько комнат боевой и трудовой славы. Для реализации этой идеи была осуществлена масштабная реконструкция здания бывшей столовой депо. В 2025 году локомотивное депо Юдино будет отмечать вековой лет. Новый музей отражает все основные исторические вехи более чем 100-летнего развития железнодорожной станции и поселка Юдино. Это прекрасный подарок железнодорожникам и жителям города. Новое пространство расскажет нашим детям о том, что такое железная дорога, о том, как она развивалась и в каком направлении движется сегодня. Уверен, что экспозиция будет интересна каждому», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Новый музейный комплекс расположен в центре поселка и в самом «сердце» станции, в здании локомотивного депо Юдино. Посетители смогут не только совершить исторический экскурс, но и увидеть работу железнодорожной станции в настоящем времени.

Основу коллекции составляют более 14,5 тыс. экспонатов музейного фонда. Все они относятся к разным периодам развития железнодорожного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.