В январе-августе 2024 года на Северо-Кавказской железной дороге перевозки вагонами-автомобилевозами выросли на 11%

15:16

В январе-августе 2024 года вагонами-автомобилевозами в составах поездов на Северо-Кавказской железной дороге перевезено 1838 транспортных средств. Это на 11% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В настоящее время вагоны-автомобилевозы курсируют в составе поездов № 19/20 Ростов – Москва, № 641/642 Ростов – Адлер, № 101/102 Адлер – Москва, № 103/104 Адлер – Москва.

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 4 машин или до 8 мотоциклов. Внутри он оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и охранной сигнализации.

Отметим, что к перевозке вместе с транспортным средством принимается багаж весом каждого места не более 75 кг и общим весом не более 200 кг. Каждое место багажа в сумме трех измерений не должно превышать 180 см. Плата за провоз багажа в транспортном средстве не взимается.

Чтобы воспользоваться услугой по перевозке транспортного средства, отправителю необходимо заполнить заявку на сайте ОАО «РЖД» либо в кассе пункта продажи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.