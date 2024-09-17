Экологические лаборатории Свердловской железной дороги получили оборудование нового поколения

12:00

Экологические лаборатории Свердловской магистрали дооснастили новейшими контрольно-измерительными приборами для анализа проб воды, воздуха, почвы, измерения уровня шума и вибраций. Современное оборудование отечественного производства позволит повысить качество исследований и сократить сроки их проведения. Обновление технической базы лабораторий проводится в рамках «Экологической стратегии РЖД» с целью последовательного снижения техногенного влияния предприятий на окружающую среду.

Специалисты Центра охраны окружающей среды СвЖД в соответствии с требованиями природоохранного законодательства осуществляют постоянный экологический мониторинг и производственный аналитический контроль на всех железнодорожных предприятиях в границах магистрали. В настоящее время 5 аккредитованных экологических лабораторий центра могут выполнять более 300 видов исследований и измерений.

Кроме того, в распоряжении дорожных экологов имеются передвижные лаборатории на автомобильном ходу для выезда на место отбора проб. С 2016 года на СвЖД эксплуатируется вагон-лаборатория, также оснащенный необходимым контрольно-измерительным оборудованием. С целью производственного экологического контроля он регулярно выезжает на объекты железнодорожной инфраструктуры, в том числе расположенные на отдаленных и труднодоступных участках магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.