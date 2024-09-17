Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 8 месяцев 2024 года более 10 млн человек стали пассажирами пригородных поездов в Нижегородской области

2024-09-17 11:39
Пригородными поездами, курсирующими на Горьковской железной дороге в границах Нижегородской области, в январе-августе 2024 года воспользовались более 10 млн пассажиров. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Пассажиры за 8 месяцев 2024 года чаще всего отправлялись со станций:

  • Нижний Новгород-Московский – свыше 3,3 млн человек (+6,8% к 2023 году);
  • Дзержинск – 782 тыс. (+12,6%);
  • Семенов – 298 тыс. (+1%);
  • Арзамас-2 – 250 тыс. (+20,7%);
  • Урень – 259 тыс. (+8%);
  • Варя – 197 тыс. (+1,1%);
  • Правдинск – 173 тыс. (+10,6%).

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

