В январе-августе 2024 года пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород – Моховые Горы вырос на 66,5%

2024-09-17 09:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажирами пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы за 8 месяцев 2024 года стали свыше 321 тыс. человек, что на 66,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Существенный рост пассажирских перевозок по этому направлению обусловлен тем, что на Горьковской железной дороге были назначены дополнительные пригородные поезда в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту.

Кроме того, поездка на электричке сообщением Нижний Новгород – Моховые горы позволяет быстро и с комфортом добраться до места назначения, минуя заторы на автомобильных дорогах в период летнего дачного сезона.

Напомним: дополнительные поезда продолжат курсировать ежедневно до 30 ноября 2024 года по следующему расписанию:

Нижний Новгород – Моховые Горы:

  • № 6232 отправлением в 12:12, прибытием в 12:52;
  • № 6234 отправлением в 14:35, прибытием в 15:15;
  • № 6236 отправлением в 15:22, прибытием в 16:06;
  • № 6276 отправлением в 19:30, прибытием в 20:10;
  • № 6278 отправлением в 20:30, прибытием в 21:10;

Моховые Горы – Нижний Новгород:

  • № 6209 отправлением в 07:45, прибытием в 08:24;
  • № 6229 отправлением в 13:03, прибытием в 13:42;
  • № 6231 отправлением в 15:27, прибытием в 16:07;
  • № 6233 отправлением в 16:28, прибытием в 17:08;
  • № 6275 отправлением в 19:27, прибытием в 20:01;
  • № 6277 отправлением в 21:19, прибытием в 21:53.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

