Передвижной музей «Поезд Победы» будет работать на станции Благовещенск Забайкальской магистрали в течение трех дней

09:13

Выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы» в рамках маршрута по Забайкальской железной дороге будет работать на станции Благовещенск 23 и 24 сентября с 10:30 до 18:00 по местному времени, 25 сентября – с 10:30 до 14:30 по местному времени.

Посещение поезда – бесплатное, необходима регистрация. Сделать это можно на сайте проекта поездпобеды.рф в разделе «Регистрация», которая откроется за сутки до начала работы поезда. Количество мест ограничено.

Детям от 6 до 17 лет, посещающим выставку с родителями, отдельная регистрация не требуется. Дети старше 12 лет могут прийти без взрослых при условии регистрации.

Вход для посещения музея-поезда – через здание железнодорожного вокзала.

В ходе маршрута по ЗабЖД «Поезд Победы» также в конце сентября сделает трехдневную остановку в Чите, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.