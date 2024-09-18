В январе-августе 2024 года туристическими поездами в Нижегородской и Владимирской областях воспользовались почти 23 тыс. человек

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской и Владимирской областях, в январе-августе 2024 года воспользовались около 23 тыс. пассажиров. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Туристы продолжают активно пользоваться ретропоездом на паровой тяге, курсирующем по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. За 8 месяцев 2024 года он совершил 114 рейсов, а его пассажирами стали более 16 тыс. человек».

Этот состав также используется на туристическом маршруте «По следам писателей». Во время поездки туристы посещают дома-музеи А. М. Горького и А. П. Гайдара, а также принимают участие в уникальной иммерсивной программе с театральными зарисовками, квесте по старинным пешеходным улицам города и чаепитии с традиционными арзамасскими пирогами.

Отметим, что в состав тематического поезда входят уникальный ретропаровоз и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Пассажиры Горьковской магистрали также выбирают обзорные туры на пригородных поездах из Нижнего Новгорода во Владимир и Семенов.

Напомним, что с 29 июня 2024 года по субботам и воскресеньям ГЖД запустила новый туристический мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино, который включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и на автобусе до пушкинского села.

Маршрут разработан в рамках развития внутреннего туризма в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.