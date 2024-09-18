Горьковская железная дорога обеспокоена ростом количества ДТП на переездах

13:52

Количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Горьковской магистрали в январе-августе 2024 года выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 8 месяцев 2024 года произошло 13 столкновений автомобилей с поездами, в которых пострадали 12 человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники проводят комплексную программу, в частности, мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности. Благодаря реализации этой программы железнодорожники фиксируют снижение количества нарушений правил дорожного движения водителями автотранспортных средств при пересечении железнодорожных переездов. Так, за январь-август 2024 года было совершено 189 случаев, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года (377 случаев).

Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За 8 месяцев 2024 года совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено почти 1,4 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили свыше 165,3 тыс. автомобилистам.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.