Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога обеспокоена ростом количества ДТП на переездах

2024-09-18 13:52
Горьковская железная дорога обеспокоена ростом количества ДТП на переездах
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Горьковской магистрали в январе-августе 2024 года выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 8 месяцев 2024 года произошло 13 столкновений автомобилей с поездами, в которых пострадали 12 человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники проводят комплексную программу, в частности, мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности. Благодаря реализации этой программы железнодорожники фиксируют снижение количества нарушений правил дорожного движения водителями автотранспортных средств при пересечении железнодорожных переездов. Так, за январь-август 2024 года было совершено 189 случаев, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года (377 случаев).

Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За 8 месяцев 2024 года совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено почти 1,4 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили свыше 165,3 тыс. автомобилистам.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru