«Финисты» будут курсировать на новом межрегиональном маршруте Екатеринбург – Тюмень – Омск с 15 декабря

11:39

На Свердловской железной дороге назначен новый скорый пассажирский поезд «Финист» сообщением Екатеринбург – Омск (через Тюмень). Он будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 года. Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».

Новый поезд обеспечит транспортные связи между населенными пунктами трех регионов: Свердловской, Тюменской и Омской областей. На маршруте предусмотрены остановки на о. п. Первомайская, станциях Шарташ, Богданович, Еланский, Камышлов, Ощепково, Талица, Юшала, Тугулым, Тюмень, Винзили, Богандинская, Ялуторовск, Заводоуковская, Омутинская, Голышманово, Ишим, Маслянская, Мангут, Называевская, Любинская. Время в пути от Екатеринбурга до Омска составит 12 часов. Это самый длинный межрегиональный маршрут, на котором будет курсировать «Финист» (898 км).

Скорый поезд № 812 Екатеринбург – Омск будет отправляться из уральской столицы в 06:45 (здесь и далее – время местное), Тюмень прибытие/отправление – 11:26-11:41, прибытие в Омск – 19:45.

Скорый поезд № 811 Омск – Екатеринбург будет отправляться из Омска в 10:57, Тюмень прибытие/отправление – 16:57-17:12, прибытие в Екатеринбург – 22:09.

Продажи билетов уже открыты. Приобрести их можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пассажирских поездах дальнего следования.

ЭС104 «Финист» – российский электропоезд, соответствующий современным требованиям в области эргономики и безопасности. Поезд оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В салоне – комфортные кресла с USB-розетками для зарядки гаджетов. В электропоезде 3 санитарных модуля, которые для удобства пассажиров с детьми оснащены пеленальными столиками.

«Финист» также полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В поезде имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них. Билеты на специализированные места инвалиды и их сопровождающие могут оформить со скидкой 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.