Горьковская железная дорога стала «Лидером инвестиций-2024» за проект детского технопарка

10:30

Горьковская магистраль стала победителем премии «Лидеры инвестиций-2024» в номинации «Социальный проект года». Железнодорожники были удостоены награды за проект уникального технопарка «Кванториум», строительство которого началось в Нижнем Новгороде.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил премию заместителю начальника Горьковской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Олегу Щукину. По его словам, получение этой награды – большая честь для железнодорожников и признание вклада компании в социальное развитие Нижегородской области.

Напомним, что в марте 2024 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский заложили первый камень в строительство «Кванториума».

Здание будет представлять собой четырехэтажное строение общей площадью почти 1,1 тыс.кв. м. При его возведении будут применены современные и передовые технологии, а сам «Кванториум» будет оснащен оборудованием последнего поколения. Здесь появятся многофункциональные учебные классы и лаборатории, а также универсальный спортивный зал.

«Строительство уникального технопарка ведется в рамках инвестиционного проекта ОАО «РЖД» «Развитие материально-технической базы детских железных дорог» совместно с правительством Нижегородской области. Стоимость объекта составляет более 460 млн рублей. Планируем завершить все строительные работы до конца 2025 года. Новый технопарк поможет юным нижегородцам детально углубиться в особенности транспортной отрасли и определить свой будущий профессиональный путь», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.

«Кванториум» будет расположен на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде. Он будет способствовать повышению эффективности профориентационной деятельности, расширит возможности участия в различных государственных программах по дополнительному образованию детей и обеспечит приток молодежи, подготовленной к освоению образовательных программ технического профиля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.