Восточно-Сибирской железной дорогой заключено свыше 50 договоров с компаниями малого и среднего бизнеса, осуществляющими деятельность в районах БАМа

10:24

С начала 2024 года структурными подразделениями ОАО «РЖД», расположенными в границах Восточно-Сибирской железной дороги, заключено 56 договоров на выполнение работ и оказание услуг с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП), которые осуществляют свою деятельность в районах Байкало-Амурской магистрали. Общая сумма заключенных с МСП договоров составила почти 100 млн рублей.

ОАО «РЖД» проводит последовательную политику повышения доступности закупок для предприятий малого и среднего бизнеса. Так, компания совместно с АО «Корпорация «МСП» проводит обучающие семинары по информированию участников рынка о закупочной деятельности и поддержке субъектов МСП. С начала года в границах БАМа проведено 4 семинара, в них приняли участие более 300 человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.