Начальник Дальневосточной магистрали и глава Якутии обсудили планы по перевозке грузов

2024-09-18 09:28
В Якутске состоялась рабочая встреча начальника Дальневосточной железной дороги Евгения Вейде с главой Якутии Айсеном Николаевым.

В ходе мероприятия подведены итоги совместной работы в рамках действующего соглашения о взаимодействии между ОАО «РЖД» и Республикой Саха (Якутия) по перевозке грузов и пассажиров.

Стороны рассмотрели ход модернизации объектов Восточного полигона и перспективные объемы грузовой базы якутских предприятий.

Евгений Вейде отметил, что решения, предусмотренные соглашением в производственной и социальной сферах, выполняются в срок.

На Дальневосточной магистрали на территории республики работает около 1 тыс. человек. ДВЖД является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме.

За 7 месяцев 2024 года в бюджет Республики Саха (Якутия) перечислено 272 млн рублей налогов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

