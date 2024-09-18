Начальник Дальневосточной магистрали и глава Якутии обсудили планы по перевозке грузов

В Якутске состоялась рабочая встреча начальника Дальневосточной железной дороги Евгения Вейде с главой Якутии Айсеном Николаевым.
В ходе мероприятия подведены итоги совместной работы в рамках действующего соглашения о взаимодействии между ОАО «РЖД» и Республикой Саха (Якутия) по перевозке грузов и пассажиров.
Стороны рассмотрели ход модернизации объектов Восточного полигона и перспективные объемы грузовой базы якутских предприятий.
Евгений Вейде отметил, что решения, предусмотренные соглашением в производственной и социальной сферах, выполняются в срок.
На Дальневосточной магистрали на территории республики работает около 1 тыс. человек. ДВЖД является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме.
За 7 месяцев 2024 года в бюджет Республики Саха (Якутия) перечислено 272 млн рублей налогов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.