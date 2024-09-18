На вокзале станции Чита-2 пройдет интерактивная информационно-просветительская акция «Полуночный экспресс 2.0»

09:13

Забайкальская железная дорога и АО «Забайкальская пригородная компания» 20 сентября проведут на вокзале станции Чита-2 интерактивную информационно-просветительскую акцию «Полуночный экспресс 2.0».

Проект направлен на популяризацию пригородного железнодорожного транспорта, профориентацию и патриотическое воспитание детей и молодежи, распространение принципов полезного досуга.

С 18:00 на первом пути станции Чита-2 будут выставлены 2 электропоезда. Их вагоны будут задействованы в качестве площадок для проведения тематических выставок, творческих мастер-классов, дегустаций и экскурсий.

В качестве почетных гостей ожидаются руководители правительства и Законодательного собрания Забайкальского края, администрации городского округа «Город Чита».

Одним из главных событий станет презентация бренда туристического направления деятельности АО «Забайкальская пригородная компания».

Партнерами мероприятия выступят Банк ВТБ, негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние», Забайкальское казачье войско, РФСО «Локомотив», Забайкальский институт железнодорожного транспорта, технопарк «Кванториум» ЗабЖД, предприятия малого и среднего бизнеса, общественные организации.

Приглашаем представителей средств массовой информации принять участие в освещении акции. Для этого необходимо пройти аккредитацию до 12:00 19 сентября. Контактное лицо: Харчев Сергей Анатольевич, тел.: +7 (924) 297-44-00), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.