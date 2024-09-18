Свердловская железная дорога запустила контейнерные поезда повышенной длины для доставки нефтехимической продукции из Тобольска в Китай

Свердловская магистраль по запросу крупного нефтехимического холдинга организовала сервис по ускоренной доставке продукции (полипропилен) контейнерными поездами повышенной длины из Тюменской области на Дальний Восток. Первый 100-вагонный поезд 16 сентября был отправлен со станции Тобольск (СвЖД) на станцию Владивосток. Далее груз морским путем будет доставлен в Китай.

Длинносоставный контейнерный поезд был сформирован на инфраструктуре промышленной станции Денисовка, примыкающей к станции Тобольск. К месту назначения он следует с повышенной скоростью по специально разработанному графику. Отправлять ускоренные поезда со станции Тобольск планируется на регулярной основе не менее 5 раз в месяц.

Сервис позволит грузоотправителю эффективнее планировать логистику, рационально использовать ресурсы и оптимизировать транспортные расходы.

Для холдинга РЖД формирование поездов повышенной длины (в том числе контейнерных) является эффективным технологическим решением для увеличения провозных способностей Восточного полигона железных дорог. Это позволяет ускорять продвижение вагонопотоков, сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность работы тягового подвижного состава, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.