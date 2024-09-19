Южный вокзал Калининграда отмечает свое 95-летие

17:37

Южный вокзал Калининграда сегодня отмечает 95 лет со дня своего открытия. Строительство трехэтажного здания из красного кирпича в стиле конструктивизма велось около 15 лет и было завершено в 1929 году.

В послевоенное время пострадавший от бомбежек вокзал был восстановлен за 4 года, 75 лет назад он начал встречать первых переселенцев в Калининград из большой России. Как тогда, так и сейчас Южный вокзал является главными воротами самого западного региона страны.

Инфраструктура вокзального комплекса постоянно обновляется. В конце 2022 года для удобства пассажиров была введена в эксплуатацию высокая платформа для электропоездов «Ласточка». Внедряются новые современные сервисы. В частности, в холле здания оборудована информационно-справочная система, позволяющая пассажирам оперативно получать информацию о движении поездов. Установленные в зале ожидания кресла снабжены специальными устройствами для подзарядки гаджетов. На вокзале создана безбарьерная среда для маломобильных посетителей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.