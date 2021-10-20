Новые поезда начнут курсировать в сообщении с Оренбургом в декабре

17:18

Поезд № 137/138 сообщением Оренбург – Самара – Москва формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») с 3 декабря начнет ежедневно курсировать в двухэтажном исполнении.

Расписание останется привычным для пассажиров: отправление из Оренбурга в 11:25, из Самары – в 18:38 и прибытие на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:25; отправление из Москвы в 17:16 и прибытие на следующие сутки в Самару в 11:34, а в Оренбург – в 20:25 (время местное). В пути поезд сделает остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Самара, Пенза, Рузаевка, Рязань и др.

В состав поезда будут включены двухэтажные вагоны последнего поколения с увеличенным индивидуальным пространством для пассажиров верхних полок второго этажа. Каждое купе оборудовано панелью для регулирования температуры и индивидуальными сейфами. В каждом вагоне появилась полноценная душевая кабина, беспроводные зарядки для мобильных телефонов, детское купе и многое другое.

Кроме того, с 13 декабря между Оренбургом и Санкт-Петербургом начнет курсировать прямой скорый поезд. В настоящее время доехать из одного города в другой можно только с пересадкой в Москве или в Самаре.

Поезд № 105/106 Оренбург – Санкт-Петербург будет курсировать через день, отправляясь из Оренбурга в 19:20 и прибывая в Санкт-Петербург в 07:19 (через сутки); из Санкт-Петербурга он будет отправляться в 14:30 и прибывать в Оренбург в 06:43 (через сутки). Маршрут пройдет через станции Самара, Пенза, Рузаевка, Рязань, Тверь и др.

В составе поезда – одноэтажные СВ, купейные и плацкартные вагоны, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия, включая экологически чистые туалетные комнаты, кондиционеры, розетки, багажные купе.

*****

Оба поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В составах есть вагоны со специальными купе увеличенной площади, подъемным устройством для инвалидной коляски и другими приспособлениями для маломобильных пассажиров.

Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.