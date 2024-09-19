Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Второй состав отечественного электропоезда «Финист» начнет курсировать на маршруте Уфа – Белорецк

2024-09-19 16:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Второй состав скорого электропоезда «Финист» в пятивагонном исполнении будет обслуживать пассажиров на одном из наиболее популярных маршрутов в Республике Башкортостан – Уфа – Белорецк. Это решение принято благодаря тесному взаимодействию правительства республики, Куйбышевской железной дороги и компании-перевозчика АО «Башкортостанской ППК» по вопросу формирования пригородного железнодорожного каркаса субъекта современными электропоездами.

Отметим, что с целью удовлетворения повышенного спроса и в рамках закрытия летнего туристического сезона 21-22 сентября и 28-29 сентября 2024 года «Финист» будет запущен в сдвоенном исполнении, что позволит перевезти в 10 вагонах более 2400 человек.

В будние дни «Финисты» будут курсировать в черте Уфимской городской агломерации сообщением Дёма – Шакша – Дёма, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

